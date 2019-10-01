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«Реал» — «Брюгге»: все голы матча

22:25
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«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу». К 39-й минуте матча «сливочные» проигрывали бельгийцам со счетом 0:2. На 84-й минуте был удален полузащитник «Брюгге» Руд Вормер.

На 9-й минуте встречи счет открыл форвард «Брюгге» Эммануэл Деннис. Спустя 30 минут нападающий сделал дубль. У мадридцев на 55-й минуте игры забил гол защитник Серхио Рамос, а спустя 30 минут окончательный счет в матче установил полузащитник Каземиру.

9-я минута: гол Денниса

39-я минута: второй гол Денниса

55-я минута: гол Рамоса

85-я минута: гол Каземиру

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Реал — Брюгге

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