«Реал» — «Брюгге»: все голы матча
«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу». К 39-й минуте матча «сливочные» проигрывали бельгийцам со счетом 0:2. На 84-й минуте был удален полузащитник «Брюгге» Руд Вормер.
На 9-й минуте встречи счет открыл форвард «Брюгге» Эммануэл Деннис. Спустя 30 минут нападающий сделал дубль. У мадридцев на 55-й минуте игры забил гол защитник Серхио Рамос, а спустя 30 минут окончательный счет в матче установил полузащитник Каземиру.
9-я минута: гол Денниса
«Реал» проигрывает «Брюгге». Вот такой гол пропустила команда Зиданаpic.twitter.com/ruktvUkfE6— СЭ Футбол (@se_football) October 1, 2019
39-я минута: второй гол Денниса
«Реал», ты ли это? ???pic.twitter.com/gsbXPvw8Aa— СЭ Футбол (@se_football) October 1, 2019
55-я минута: гол Рамоса
Ramos goal got ruled offside by the sideline official but VAR ruled it a goal. ? 1-2 #ClubBrugge. pic.twitter.com/tNXJbuBnTW— Transfer City (@TransferCity_) October 1, 2019
85-я минута: гол Каземиру
toni kroos assist and casemiro's goal. pic.twitter.com/DmmN3kqGRU— best of kroos (@archivekroos) October 1, 2019
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