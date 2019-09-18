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«ПСЖ» — «Реал»: Азар в стартовом составе мадридцев

20:56

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реала» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Вератти, Маркиньос, Гуйе, Сарабия, Ди Мария, Икарди.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиру, Хамес, Менди.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Реал».

ПСЖ — Реал

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

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