«ПСЖ» — «Реал»: Азар в стартовом составе мадридцев
20:56
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Реала» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Вератти, Маркиньос, Гуйе, Сарабия, Ди Мария, Икарди.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Азар, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиру, Хамес, Менди.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Реал».
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