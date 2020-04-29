«ПСЖ» хочет провести домашние матчи Лиги чемпионов в Катаре

Премьер-министр Франции накануне объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20. Потому «ПСЖ» хочет провести матчи Лиги чемпионов в Катаре, сообщает RMC Sport. Инвестиционная компания из этой страны является владельцем клуба.

— Если невозможно играть во Франции, мы будем проводить домашние матчи за границей, — заявил владелец «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Катар — один из вариантов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошел дортмундскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 163 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 348 человек умерли, выздоровели — 975 926. Во Франции заразились 165 911 человек. 23 660 умерли, выздоровели — 46 886.