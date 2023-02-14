14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Бавария». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.tv. Она начнется в 22.45 мск.

В 2020 году «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в финальном матче ЛЧ. Единственный гол тогда забил нападающий Кингсли Коман.

Ответная игра «Бавария» — «ПСЖ» пройдет 8 марта на «Альянц Арене» в Мюнхене.