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Президент «Наполи» встретился с лидерами клуба, чтобы объяснить им причину штрафов

12:19
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис провел встречу с лидерами команды, чтобы пояснить, за что они получили крупные штрафы после отказа возвращаться на тренировочную базу после ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в Лиге чемпионов. Клуб оштрафовал нескольких игроков на сумму до 350 тысяч евро.

Как сообщает Tuttosport, Де Лаурентис провел встречу с Дрисом Мертенсом, Лоренцо Инсинье и Алланом, чтобы объяснить им причину штрафов, поскольку эти трое якобы были зачинщиками своеобразного акта протеста. По данным источника, Де Лаурентис пообещал уменьшить сумму штрафов или вовсе их отменить, если «Наполи» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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