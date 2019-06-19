Президент ла лиги уверен, что реформа Лиги чемпионов не состоится

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что реформа Лиги чемпионов, предложенная Европейской ассоциацией клубов, реализована не будет. По его словам, превращение турнира в полузакрытый клуб не пойдет на пользу.

– Я бы покинул свой пост, если бы не был уверен, что мы сможем противостоять этой модели, – цитирует AFP Тебаса. – Если я не подал в отставку, значит, уверен, что мы победим. Это ведь очень серьезно. Будет полузакрытая лига, больше игр. Это ставит под угрозу существование национальных лиг, их доходов. Испанская лига обеднеет. Я не думаю, что медиаправа можно продавать бесконечно.