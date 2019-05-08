Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не понимает, что произошло с его командой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Каталонцы проиграли со счетом 0:4 после домашней победы 3:0.

– Это не имеет никакого объяснения, – цитирует Marca Бартомеу. – Честно скажу, я не знаю, что произошло. Предпочту не говорить сейчас о том, что случилось. Будет время все обдумать и объяснить. Будет много вопросов. Мне очень жаль фанатов, особенно тех, кто проделал весь путь с командой. Это случилось с нами в Риме в прошлом году, теперь повторилось.