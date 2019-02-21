Президент "Атлетико": "Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал поведение форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), сообщает Sport.es, ссылаясь на Radio CRC.

Напомним, что 34-летний португалец в игре с "Атлетико" показывал трибунам пять пальцев, символизирующих пять побед в Лиге чемпионов. После встречи Роналду также напомнил, что "матрасники" ни разу в своей истории не завоевывали главный трофей еврокубков.

В составе "Реала" Роналду дважды побеждал "Атлетико" в финале Лиги чемпионов, еще две победы в турнире одержал со "сливочными" против других соперников и один раз – с "Манчестер Юнайтед".

– Криштиану не выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Он сделал это трижды. В двух финалах с нами он не побеждал", – цитирует Сересо Sport.es со ссылкой на Radio CRC.

Все о Лиге чемпионов – здесь