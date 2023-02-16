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Сегодня, 02:45

Шикинью: «Бенфика» победила «Брюгге» заслуженно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Шикинью прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны этим результатом. Знали, что матч будет трудным. Мы не слишком хорошо начали, но после 15 минут нащупали свою игру. У нас было несколько хороших моментов и в конечном счете мы победили заслуженно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шикинью.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036584--club-brugge-vs-benfica/
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