Шикинью: «Бенфика» победила «Брюгге» заслуженно»

Полузащитник «Бенфики» Шикинью прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны этим результатом. Знали, что матч будет трудным. Мы не слишком хорошо начали, но после 15 минут нащупали свою игру. У нас было несколько хороших моментов и в конечном счете мы победили заслуженно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шикинью.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.