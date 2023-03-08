Поттер — о победе над «Боруссией»: «Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если честно, даже не могу понять, что сейчас чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы. Все мы сейчас в великолепном настроении.

В раздевалке была прекрасная атмосфера. Все очень рады. У нас был непростой отрезок. Хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели", — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.