Ванакен: «Брюгге» слишком легко пропускал от «Бенфики»

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал поражение от «Бенфики» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот результат — большой удар для нас. Мы приехали сюда, чтобы показать себя и побороться. Очень надеялись, что забьем первыми, но после моего удара головой мяч не пошел в створ. Мы недостаточно хорошо сыграли в атаке. Нам не удавалось контролировать ход матча, и мы слишком легко пропускали. Сейчас эмоции бьют ключом, ведь мы провели хороший сезон и добрались до исторической 1/8 финала. Конечно, после этого не хотелось вылетать вот так», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.