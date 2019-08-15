«Порту» собирается подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд против «Матч ТВ» за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3), не имея на то соответствующих прав.
— Как я уже говорил ранее, «Матч ТВ» должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча, — сказал Маркеш. — Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто.
— Однако представители «Матч ТВ» утверждают, что оплата должна была поступить до 1 сентября.
— Это было только предложение с их стороны.
— Но представители канала показали документы, где об этом говорится.
— А на них есть подписи от ФК «Порту»? Вы их видели? Их там нет.
— У вас уже есть какое-то решение относительно того, что «Матч ТВ» показывал последние 10 минут матча?
— Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде.
— То есть вы будете подавать иск?
— Да, вероятнее всего. (Дмитрий Гирин)