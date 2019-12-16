Педру Паулета: «Считаю, что «ПСЖ» в числе шести-семи фаворитов Лиги чемпионов»

Легендарный нападающий «ПСЖ» Педру Паулета считает, что у парижского клуба есть шанс выиграть Лигу чемпионов. По его словам, французы входят в число фаворитов турнира.

— Каждый год мы можем говорить об этом. Я не знаю, случится это в нынешнем сезоне или в другой раз, — цитирует Le Figaro Паулету. — Но при уровне игры «ПСЖ» это случится рано или поздно, я уверен. Наряду с «Реалом», «Ливерпулем», «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити» «ПСЖ» — один из шести-семи клубов, которые могут выиграть турнир.