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«Не сомневаюсь, что он останется». Зинедин Зидан — о роли Рамоса в команде

09:43
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал свое мнение об игре Лиги чемпионов против «Интера» (3:2), отметив роль капитана мадридцев Серхио Рамоса.

«Я не сомневаюсь, что он останется. Рамос наш лидер, и, конечно, мы любим его всегда, — цитирует Зидана Marca. — Чем больше мы сможем удивлять наших соперников, тем лучше. Они знают, что делают, у них четко определенная философия, и они извлекли из этого максимальную пользу. Это хороший результат и три очка в группе, которая для нас начала казаться сложной».

Напомним, Рамос в матче против итальянцев забил свой сотый гол за «Реал».

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