«Наполи» 21 февраля на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Наполи» — «Барселона». Зрители смогут увидеть противостояние с 22.40 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Самые интересные события встречи ЛЧ также будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» пройдет трансляция ключевых моментов игры «Наполи» — «Барселона».

Ответная встреча 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи» состоится 12 марта на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Начало в 23.00 мск.

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