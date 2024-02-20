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20 февраля, 23:00

«Наполи» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Игру ЛЧ «Наполи» — «Барселона» 21 февраля покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Наполи» 21 февраля на домашнем стадионе «Диего Армандо Марадона» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Наполи» — «Барселона». Зрители смогут увидеть противостояние с 22.40 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Самые интересные события встречи ЛЧ также будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» пройдет трансляция ключевых моментов игры «Наполи» — «Барселона».

Ответная встреча 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи» состоится 12 марта на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне (Испания). Начало в 23.00 мск.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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