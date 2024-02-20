«Порту» дома на поле стадиона «Драгау» примет лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля, в среду. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Порту» — «Арсенал» начнется в 22.45 мск на телеканале «Матч Футбол 1». Самые интересные моменты игры ЛЧ 21 февраля также покажут в онлайн-перекличке на «Матч Премьер» (с 22.45).

Следите в матч-центре «СЭ» за ключевыми событиями встречи «Порту» — «Арсенал».

Ответный матч 1/8 финала между «Арсеналом» и «Порту» пройдет 12 марта в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Эмирейтс», начало — в 23.00 мск.

Финал Лиги чемпионов текущего сезона 2023 / 2024 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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