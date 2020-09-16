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«На второй тайм постарались выйти, усилив атаку». Миколенко — о победе киевского «Динамо» над АЗ

01:24
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0).

— Не привык говорить о том, что происходит в раздевалке, — приводит слова Миколенко официальный сайт клуба. - На второй тайм постарались выйти, усилив атаку, больше контролировать мяч. У нас это получилось.

— Контратаки — это было главное сегодня?

— Не могу так сказать. Бывают такие игры, ты обороняешся, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.

— Комфортно ли тебе играть центральным защитником?

— В принципе без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать.

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