«На второй тайм постарались выйти, усилив атаку». Миколенко — о победе киевского «Динамо» над АЗ
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0).
— Не привык говорить о том, что происходит в раздевалке, — приводит слова Миколенко официальный сайт клуба. - На второй тайм постарались выйти, усилив атаку, больше контролировать мяч. У нас это получилось.
— Контратаки — это было главное сегодня?
— Не могу так сказать. Бывают такие игры, ты обороняешся, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.
— Комфортно ли тебе играть центральным защитником?
— В принципе без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию, что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать.