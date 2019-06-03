Моуринью хочет выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и чемпионат новой страны

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о своих целях.

- Выиграть чемпионат в пятой стране или выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом - это то, что я хотел бы сделать, - цитирует специалиста AS со ссылкой на Eleven Sports. - Но я думаю не только об этом. Я хочу получить проект, где я буду счастливым, а не только побеждать. Если поступит предложение от клуба, где не того, чтобы сделать меня счастливым, я не соглашусь. Я заслужил право сам решать, где работать. Я абсолютно спокоен. Это произойдет если не сейчас, то позже.

Последним местом работы 56-летнего специалиста был "Манчестер Юнайтед". Также он тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал". Он становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании. Дважды выиграл Лигу чемпионов.