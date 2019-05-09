Моура плачет после просмотра своего победного гола. Видео

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура заплакал после того, как посмотрел видео с реакций бразильского комментатора на третий гол хавбека в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Аякса" (3:0).
– Тяжело говорить, – признался 26-летний футболист после просмотра видео.
Моура отметися хет-триком в ворота "Аякса".
"Тоттенхэм" по итогам двух игр вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем".
Финал текущего розыгрыша ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано".
"It's hard to speak."– Bleacher Report (@BleacherReport) 9 мая 2019 г.
Lucas Moura gets emotional re-watching his 96' winner for Tottenham ❤️ (via @Esp_Interativo, @brfootball)pic.twitter.com/rKcoE9OSNR
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