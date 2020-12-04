Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и страйкер дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забили по шесть мячей за пять туров группового турнира Лиги чемпионов.

На втором месте нападающий «Челси» Оливье Жиру и форвард «Боруссии» Менхенгладбах Алассан Плеа, у которых по пять забитых мячей.

Заключительный тур группового турнира ЛЧ пройдет 8 и 9 декабря.