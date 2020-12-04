Мората, Рэшфорд и Холанн — лучшие бомбардиры Лиги чемпионов после пяти туров
17:31
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и страйкер дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забили по шесть мячей за пять туров группового турнира Лиги чемпионов.
На втором месте нападающий «Челси» Оливье Жиру и форвард «Боруссии» Менхенгладбах Алассан Плеа, у которых по пять забитых мячей.
Заключительный тур группового турнира ЛЧ пройдет 8 и 9 декабря.
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