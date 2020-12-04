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Мората, Рэшфорд и Холанн — лучшие бомбардиры Лиги чемпионов после пяти туров

17:31
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и страйкер дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн забили по шесть мячей за пять туров группового турнира Лиги чемпионов.

На втором месте нападающий «Челси» Оливье Жиру и форвард «Боруссии» Менхенгладбах Алассан Плеа, у которых по пять забитых мячей.

Заключительный тур группового турнира ЛЧ пройдет 8 и 9 декабря.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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