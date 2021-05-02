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Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» за два дня до матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

19:39
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды в воскресенье, 2 мая, сообщает L'Equipe.

Ранее француз также пропустил игру с «Лансом» из-за повреждения голени. Есть вероятность, что он может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ман Сити».

Матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/

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