Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» за два дня до матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды в воскресенье, 2 мая, сообщает L'Equipe.
Ранее француз также пропустил игру с «Лансом» из-за повреждения голени. Есть вероятность, что он может пропустить матч Лиги чемпионов с «Ман Сити».
Матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» состоится 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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