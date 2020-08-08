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Мбаппе может сыграть с «Аталантой» в Лиге чемпионов

10:56
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«ПСЖ» проведет трехдневный сбор перед матчем 1 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщается на официальном сайте клуба. Вероятно, в нем примет нападающий Кильян Мбаппе.

21-летний француз получил травму лодыжки в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0). Нападающий восстанавливается быстрее, чем ожидалось. В текущем сезоне на его счету 30 голов и 18 результативных передач в 34 матчах.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» пройдет 12 августа в Португалии.

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