Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" не хочет повторения прошлогоднего сценария"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится завтра, 16 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.

​– Нам противостоит такая же голодная команда, как и наша. "Юнайтед" часто забивает в гостях, а фора после первого матча у нас минимальная. Мы хотим доказать свое превосходство над таким маститым соперником в обоих матчах, – цитирует тер Штегена пресс-служба УЕФА.

В Лиге чемпионов может случиться все что угодно, просто вспомните три последних сезона. Мы хотим показать, что сильнее "МЮ", а для этого надо снова выиграть, показав хороший футбол. Да, год назад мы вылетели (в 1/4 уступив "Роме" – Прим. "СЭ"), и мы не хотим повторения такого сценария. Думаю, нам под силу выиграть, плюс, на нашей стороне будут болельщики.

Первая встреча между "Барселоной" и "МЮ" завершилась победой каталонского клуба со счетом 1:0.