Мане пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

30-летний форвард не был включен в заявку мюнхенской команды на эту встречу.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

В текущем сезоне сенегалец сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.