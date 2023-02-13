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Сегодня, 18:11

Мане пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

30-летний форвард не был включен в заявку мюнхенской команды на эту встречу.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

В текущем сезоне сенегалец сыграл за мюнхенцев 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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