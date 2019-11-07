«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью, «Шахтер» спасся от поражения в Загребе

Завершились матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

«Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграли вничью — 1:1. У хозяев забил Рахим Стерлинг, а пенальти не реализовал Габриэл Жезус. У гостей отличился Марио Пашалич. Из-за травмы Эдерсона и удаления Клаудио Браво в ворота «Сити» в концовке матча встал Кайл Уокер.

В параллельном матче «Динамо» (Загреб) и «Шахтер» сыграли вничью (3:3). Донецкий клуб забил два мяча в концовке, причем на последних секунда матча пенальти заработал вратарь гостей Андрей Пятов, который пошел в чужую штрафную площадку. Арбитр после использования ВАР назначил 11-метровый за фол на Пятове.

«Ман Сити» с десятью очками лидирует в группе. У «Шахтера» и «Динамо» по пять очков. По дополнительным показателям украинский клуб идет вторым, а хорватский — третьим. «Аталанта» с одним очком на последнем месте.

Лига чемпионов

Группа С

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 1:1 (0:1)

Голы: Стерлинг, 7 (0:1). Пашалич, 49 (1:1).

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус, 43 (мимо)

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский, 84), Гомес, Пашалич, Кастань (Муриэль, 90+2), Иличич.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 46), Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 73), Махрез (Уокер, 86).

Предупреждения: Джимсити, 27. Толой, 39. Иличич, 43. Фернандинью, 70. Кастань, 79. Менди, 90+2. Бернарду Силва, 90+6.

Удаление: Браво, 81.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

6 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Шахтер» (Украина) — 3:3 (1:1)

Голы: Патрик, 13 (0:1). Петкович, 25 (1:1). Иванушец, 83 (2:1). Адеми, 89 (3:1). Мораес, 90+3 (3:2). Тете, 90+8 — с пенальти (3:3).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович (Иванушец, 72), Перич, Адеми, Моро, Петкович (Кондзер, 90+1), Оршич (Джира, 77), Ольмо.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко (Дентинью, 86), Додо, Степаненко (Маркос Антониу, 90), Тайсон, Патрик (Тете, 84), Марлос, Коваленко, Мораес.

Предупреждения: Дилавер, 34. Моро, 41. Марлос, 73. Адеми, 90+4. Теофиль-Катрин, 90+7.

Удаления: Моро, 74. Марлос, 79.

Судья: Брих (Германия).

6 ноября. Загреб. Стадион «Максимир».