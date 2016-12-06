Максвелл: "ПСЖ" намерен финишировать на первом месте в группе"

Защитник "ПСЖ" Максвелл рассчитывает на победу над "Лудогорцем" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня во Франции и начнется в 22.45 по московскому времени.

- В начале первой игры с "Лудогорцем" было много борьбы, - цитирует пресс-служба клуба Максвелла. - Они забили, а потом мы отыгрались, доминируя во владении и атакуя быстро. Знаем, что во вторник тоже будет тяжело. Нам сопутствовала удача в первом матче, но, в конце концов, думаю, что это была заслуженная победа. "ПСЖ" настроен на хорошее завершение группового турнира. Для нас важно отлично сыграть в последнем домашнем матче и закончить на первом месте.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Лудогорец"