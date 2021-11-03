Лопетеги высказался о поражении «Севильи» в матче «Лиллем»

Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от «Лилля» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложно будет теперь выйти из группы. Не буду говорить, что это невозможно, но очевидно, наша задача усложнилась — теперь мы должны выиграть оба матча, чтобы выйти в плей-офф.

Мы хорошо начали этот матч, забили, заложили фундамент, но потом они сравняли счет с пенальти, и мы ввязались в ту игру, в которою не хотели ввязываться. Мы потеряли контроль над ситуацией, и игра выскользнула из наших рук», — цитирует Лопетиги официальный сайт УЕФА.

«Севилья» с 3 очками занимает 4-е место в турнирной таблице группы G.