Лопетеги высказался о поражении «Севильи» в матче «Лиллем»
Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от «Лилля» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Сложно будет теперь выйти из группы. Не буду говорить, что это невозможно, но очевидно, наша задача усложнилась — теперь мы должны выиграть оба матча, чтобы выйти в плей-офф.
Мы хорошо начали этот матч, забили, заложили фундамент, но потом они сравняли счет с пенальти, и мы ввязались в ту игру, в которою не хотели ввязываться. Мы потеряли контроль над ситуацией, и игра выскользнула из наших рук», — цитирует Лопетиги официальный сайт УЕФА.
«Севилья» с 3 очками занимает 4-е место в турнирной таблице группы G.
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