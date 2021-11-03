«Разочарование, даже зацепиться не за что». Фетисов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
«От игры разочарование, там даже зацепиться не за что. Самое главное — желание. «Ювентус» больше хотел хорошо играть и победить. И в хоккее, и в футболе нам нужно создавать конкуренцию внутри России. У «Зенита» нет равных в РПЛ сейчас, а в Лиге чемпионов «Ювентус», который идет на девятом месте в чемпионате Италии, показывает явное превосходство. Если будет конкуренция, тогда и футболисты будут расти, и все команды с зрителями будут по-другому себя ощущать. Это мое мнение. Мне кажется, такое надо попробовать хотя бы на какое-то время. Похоже, стратегия «Сильный клуб — сильная сборная» не работает у нас ни в хоккее, ни в футболе», — сказал Фетисов «СЭ».
«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
Следующий матч ЛЧ команда Сергея Семака проведет 23 ноября против «Мальме».
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