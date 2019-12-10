«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе

«Зальцбург» в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» — 0:2. Во втором тайме отличились Наби Кейта и Мохамед Салах.

С 13 очками «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв группу Е. «Зальцбург» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа E

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Кейта, 57 (0:1). Салах, 58 (0:2).

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Вебер, Онгене, Ульмер, Собослои (Ашимеру, 89), Юнузович (Дака, 68), Минамино, Мвепу, Хван Хи Чхан, Холанн (Окугава, 75).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Гомес, 53), Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87), Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 75), Мане.

Предупреждение: Мане, 51.

Судья: Маккели (Голландия).

10 декабря. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

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Зальцбург — Ливерпуль