Липпи заявил, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 1998 году из-за ошибки судьи

Бывший тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи вспомнил о финале Лиги чемпионов в 1998 году. Тогда туринцы со счетом 0:1 уступили «Реалу».

— Гол Миятовича забит из вне игры, — цитирует Липпи Cadena Ser. — История уходит в прошлое, но было много разговоров об этом эпизоде. Я говорю это только для того, чтобы помнить, а не создавать противоречия.

— Я всегда говорю, что офсайда не было, — ответил Предраг Миятович в Marca. — Мы знаем итальянские команды. Они протестуют против всего, даже когда ничего нет, но в этом эпизоде никто не поднял руку. Никто не протестовал, в этом весь секрет.