Левандовски рассказал об эмоциях после победы в прошлом финале Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своих чувствах после победы в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

В финале турнира мюнхенский клуб обыграл ПСЖ со счетом 1:0.

— Держать в руках этот трофей — что-то невероятное, — цитирует Левандовского Daily Mail. — В ту ночь я понял, что достиг того, о чем мечтал. Неважно, сколько раз мы не могли выиграть этот трофей. Главное — мы победили. Это была длинная праздничная ночь, все хотели подержать трофей в руках. Я взял его в постель. Несколько часов он был в моей комнате, он был моим трофеем.

Левандовски был признан лучшим нападающим сезона-2019/20 Лиги чемпионов. В 11 матчах турнира он забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.