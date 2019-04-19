Легендарному финту Редондо в матче "МЮ" - "Реал" - 19 лет. Видео

Сегодня исполняется 19 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Реал". 19 апреля 2000 года в ответной игре 1/4 финала аргентинский хавбек мадридцев совершил проход по флангу, пяткой прокинул мяч мимо Хеннинга Берга и отдал голевую передачу на Рауля.

"Реал" выиграл со счетом 3:2, победил по сумме двух встреч (первый матч - 0:0), а в результате стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов.