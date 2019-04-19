Легендарному финту Редондо в матче "МЮ" - "Реал" - 19 лет. Видео

Сегодня исполняется 19 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Реал". 19 апреля 2000 года в ответной игре 1/4 финала аргентинский хавбек мадридцев совершил проход по флангу, пяткой прокинул мяч мимо Хеннинга Берга и отдал голевую передачу на Рауля.
"Реал" выиграл со счетом 3:2, победил по сумме двух встреч (первый матч - 0:0), а в результате стал победителем того розыгрыша Лиги чемпионов.
🗓️ В этот день в 2000 году...– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.
🤩 Пожалуй, один из самых эффектных ассистов в истории #ЛигаЧемпионов: Редондо ↘️ Рауль ⚽️ pic.twitter.com/Ch3reIv6dc
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