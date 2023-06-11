Лаутаро Мартинес о поражении в финале Лиги чемпионов: «Интер» заслужил большего»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы вышли в финал Лиги чемпионов после сложной группы. Потом мы выбили «Порту», «Бенфику», «Милан», а сегодня боролись против «Манчестер Сити», сильнейшей команды. Мы заслужили большего», — приводит слова Мартинеса Inter TV.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.