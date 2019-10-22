La Gazzetta dello Sport: «Декан Семин, «старец»: остановит ли он «Ювентус»?»

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport опубликовала на своем сайте материал, посвященный предстоящему матчу «Локомотива» против «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов. Журналисты сделали отдельную заметку про главного тренера москвичей Юрия Семина, назвав российского специалиста «деканом».

— Назовите его «старец», — написано в заметке La Gazzetta dello Sport . — 72 года, жизнь на скамейке запасных, в предстоящем матче против «Ювентуса» он обгонит Юппа Хайнкеса, став старейшим тренером, когда-либо сидевшим на скамейке туринцев. Чтобы отпраздновать этот «рекорд», он полетел в одиночку в Италию, чтобы посмотреть матч «Ювентус» — «Болонья» после победы над «Ахматом» в чемпионате России.

Он любит играть в пинг-понг и читать книги. В 2017 году он создал аккаунт в Instagram, которым управляла его внучка, в прошлом году он участвовал в программе «Кто хочет стать миллионером?» А в 2002 году ему также был посвящен документальный фильм: «Юрий Семин. Двенадцатый игрок». В 1997 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со 100-летием отечественного футбола.

Он тренировал «Локомотив» в три периода, почти всегда побеждая: три чемпионских титула , шесть кубков России и три суперкубка. В 2003 году он остановил «Интер», сможет ли он сделать то же самое с «Юве»?

Сегодня, 22 октября, матч «Ювентус» — «Локомотив» пройдет в Турине (Италия), начало — в 22.00 (мск).

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