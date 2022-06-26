Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов с «Реалом»

На память о финальном матче Лиги чемпионов голкипер «Реала» Тибо Куртуа сделал татуировку, сообщает Goal.

Она представляет собой изображение футбольных ворот, защищенных кирпичной стеной. На стене можно увидеть инициалы и игровой номер Куртуа, а рядом — трофей Лиги чемпионов.

Куртуа был признан лучшим игроком по итогам матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Бельгиец отразил 9 ударов в створ своих ворот.

Этот показатель — лучший результат как минимум с сезона-2003/04, когда начали собирать подобную статистику.