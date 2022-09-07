Куртуа считает, что Азар сыграл важную роль в матче «Реала» против «Селтика»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил игру нападающего Эдена Азара в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Селтика» (3:0).

«Азар — потрясающий игрок. Как только он приноровился к скорости матча, он стал играть важную роль. Это был его шанс показать тренеру, что он готов проводить на поле больше времени и чаще выходить», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Во втором туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Лейпцига». Матч состоится 14 сентября.