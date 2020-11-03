Кристиан Рамирес: «Травмы «Краснодара»? Приходится импровизировать с составом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» выразил надежду, что здоровые игроки команды достойно заменят травмированных.

— Завтра будет сложный матч, мы знаем, что в Лиге чемпионов все соперники сильные, — отметил Рамирес. — Мы играли с «Севильей» уже раньше, но сейчас мы готовились. Это будет интересный матч.

— Как оцените «Севилью»?

— «Севилья» — сложная команда. Конечно, уже поменялись игроки по сравнению с теми, с кем мы играли ранее. Но для нас очень важный матч предстоит, это ответственность. Мы должны отдать все силы по максимуму. Мы изучали соперника, успели подготовиться за прошедшие дни.

— Как чувствуют себя футболисты «Краснодара»? Успеваете ли восстановиться физически? Как чувствуете себя лично?

— Конечно, мы знаем, что одновременно играем в двух турнирах, это сокращает время для восстановления. У нас есть травмированные. Иногда приходится импровизировать, это влияет на игру. Есть риск. Поэтому наш состав тоже старается быть готовым. У нас достаточно игроков, которые могут кого-то заменить из основы. (Екатерина Потапова)