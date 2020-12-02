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«Корейский Зомби» хочет провести бой с Магомедшариповым

05:20
Чон Чхан Сон и Забит Магомедшарипов. Фото MMA Junkie
Чон Чхан Сон и Забит Магомедшарипов. Фото MMA Junkie
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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон заявил, что хочет подраться с россиянином Забитом Магомедшариповым. Теперь он ждет ответа от соперника.

— В соперники я хочу Забита, — цитирует MMA Junkie Сона. — Это бой, который приблизит меня к титульному поединку. Более того, хочу еще раз попытаться проявить себя против одного из самых горячих бойцов в дивизионе и доказать, что я все еще способен соревноваться на высшем уровне. Конечно, я пойму, если он не захочет драться со мной.

29-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА и потерпел 1 поражение.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029453--liverpool-vs-ajax/

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