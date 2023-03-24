Конате заявил, что не жалеет по поводу матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал, что не жалеет по поводу поражения «Реалу» в 1/8 финала. После встречи с мадридцами команда вылетела из турнира.

«Нет никаких сожалений по поводу матчей с «Реалом». Если рассчитать разные сценарии, я задаю себе вопрос: что я мог сделать иначе? Отвечая на него я понимаю, что сделал абсолютно все, что мог», — цитирует Конате Daily Mirror.

Напомним, «Ливерпуль» рискует не попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, так как команда занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от идущего 4-м «Тоттенхэма» на 7 очков.