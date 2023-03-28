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Сегодня, 10:30

Вайсс считает, что «Наполи» может добиться успеха в Лиге чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в комментарии для «СЭ» высказался о шансах «Наполи» на выход в финал Лиги чемпионов.

«Не знаю, в турнире остались лучшие восемь клубов Европы на данный момент. Поэтому посмотрим. Я желаю Хвиче и «Наполи» успеха. И там еще играет словацкий футболист Лоботка в опорной зоне. Великолепный сезон, на этой позиции он один из лучших игроков в мире, поэтому желаю всевозможного успеха. «Наполи» 100 процентов может выиграть чемпионат, и добиться успеха в Лиге чемпионов», — сказал Вайсс «СЭ».

«Наполи» располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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