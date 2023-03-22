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Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано считает, что «Наполи» выбьет «Милан» из Лиги чемпионов. Команды встретятся в 1/4 финала турнира.

«Наполи» показывает прекрасный футбол, они фавориты, но Лига чемпионов — это вотчина «Милана». Однако, на мой взгляд, «Наполи» пройдет дальше», — приводит слова Кассано Calciomercato.

Первый матч между «Миланом» и «Наполи» состоится 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Ответная игра пройдет 18 апреля в Неаполе.

Источник: Calciomercato
Антонио Кассано
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
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