Коман объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал забитый гол в ворота «ПСЖ» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 26-летний француз не стал праздновать забитый мяч.

«Забить гол на «Парк де Пренс» — детская мечта. Это был особенный момент. Это клуб, в котором я вырос, город, в котором я родился. Я не хотел праздновать здесь перед болельщиками», — приводит слова Комана журналист Фабрицио Романо.

Коман является воспитанником «ПСЖ». В феврале 2013 года он дебютировал за основную команду парижан.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.