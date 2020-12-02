Клопп считает матч с «Аяксом» лучшим для «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой молодежи в матче Лиги чемпионов против «Аякса». По его мнению, это была лучшая игра «красных» в этом розыгрыше турнира.

— Прежде всего, ребята должны отдохнуть. Впереди два выходных. Роббо получил ушиб и Хендо — тоже. Так что им нужно время, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Келлехер — топовый голкипер, и сегодня он сыграл выше всяческих похвал. Неко Уильямс — вообще отдельная история. Теперь он должен найти свою игру в премьер-лиге и Лиге чемпионов, что не так уж просто. Я считаю, что это был наш лучший матч в этой Лиге чемпионов. У нас много травмированных, в соперниках была классная команда. Все знают, насколько хорош «Аякс». У них были отличные моменты. Мы здорово сыгарали с ними.