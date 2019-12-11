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Кай Хаверц: «Для «Байера» все еще возможно»

12:30
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Немецкой команде для выхода в плей-офф необходимо победить и надеяться, что «Локомотив» отберет очки у «Атлетико».

— Все еще возможно, — приводит слова Хаверца Get German Football News. — Мы находимся под небольшим давлением, потому что должны победить, чтобы финишировать вторыми в группе. В приоритете выиграть, тогда посмотрим, что из этого выйдет в итоге.

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