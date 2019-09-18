Касильяс впечатлен игрой тер Штегена против «Боруссии»
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс впечатлен игрой вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена против «Боруссии» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0). Немец стал лучшим игроком встречи, сделав 4 сэйва.
«Уровень тер Штегена сегодня был сенсационным», — написал Касильяс в Twitter.
El nivel de @mterstegen1 hoy es sensacional. ??— Iker Casillas (@IkerCasillas) September 17, 2019
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