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Карраско устроил потасовку в матче «Порту» — «Атлетико»

00:39
Янник Феррейра-Карраско. Фото Twitter
Янник Феррейра-Карраско. Фото Twitter
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В середине второго тайма матча «Порту» — «Атлетико» на поле произошла потасовка. Полузащитник мадридской команды Янник Феррейра-Карраско упустил мяч за боковую линию. Тренер португальцев попытался быстро бросить мяч своему игроку, но Карраско перехватил его, чем спровоцировал соперников на агрессию. Отавиу попытался выхватить из рук у уходящего бельгийца мяч, но получил в ответ удар по голове. На поле началась потасовка.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал Карраско красную карточку, а также наказал предупреждениями Отавиу, Пепе и Анхеля Корреа, которые стали активными участниками потасовки.

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Евгений Козинов все материалы автора

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