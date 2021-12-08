В середине второго тайма матча «Порту» — «Атлетико» на поле произошла потасовка. Полузащитник мадридской команды Янник Феррейра-Карраско упустил мяч за боковую линию. Тренер португальцев попытался быстро бросить мяч своему игроку, но Карраско перехватил его, чем спровоцировал соперников на агрессию. Отавиу попытался выхватить из рук у уходящего бельгийца мяч, но получил в ответ удар по голове. На поле началась потасовка.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал Карраско красную карточку, а также наказал предупреждениями Отавиу, Пепе и Анхеля Корреа, которые стали активными участниками потасовки.