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Канте стал лучшим полузащитником Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

19:55
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте назван лучшим игроком центра поля Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне француз вместе с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов.

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

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Александр Кравченко все материалы автора

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