Защитник Рубен Диаш назван лучшим защитником прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш получил приз лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне испанец вместе с клубом стал финалистом турнира.

Диаш провел в главном европейском клубном турнире 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

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