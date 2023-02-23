«Интер» впервые с сезона-2009/10 выиграл три подряд матча в Лиге чемпионов

«Интер» выиграл у «Порту» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Единственный гол забил форвард Ромелу Лукаку.

Для миланской команды эта победа в еврокубке стала третьей подряд на «Джузеппе Меацца». Ранее «Интер» обыграл «Викторию» (4:0) и «Барселону» (1:0).

Последний раз «Интеру» удавалось выиграть подряд три домашних матча в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10 — 13 лет назад. Тогда миланская команда в группе обыграла «Рубин» (2:0), а затем в плей-офф оказалась на своем поле сильнее «Челси» (3:1), ЦСКА (1:0) и «Барселоны» (3:1) в 1/8, 1/4 и 1/2 финала соответственно.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.