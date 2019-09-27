Илья Геркус: «Не думаю, что «Зенит» заплатит за Миранчуков 45 миллионов евро»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал о возможном переходе братьев Миранчуков в «Зенит». Ранее появилась информация, что питерский клуб предлагал за них 45 миллионов евро.
— Верите в уход братьев в «Зенит»?
— Никогда не говори никогда. Все возможно.
— 45 миллионов евро.
— Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.
— Сколько «Зенит» может заплатить?
— Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся — а я знаю, что они ведутся — то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.
— Зимой увидим новый раунд?
— Уверен в этом.
— Та цифра, на которую могут сторговаться зимой, — 30 миллионов евро?
— Не хочу называть цифру, но она будет только уменьшаться.
— Братьев можно «убить» деньгами?
— У них была мечта играть в Испании, но на хорошем уровне. Понятно, что «Барса» и «Реал» гипермечта, но это гиперукомплектованные команды, и шансик есть только небольшой. «Валенсия» и «Севилья» более реальны, но это большая работа. Насколько знаю, есть антимечта — не играть в Англии.
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